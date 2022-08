5 Überschäumende Festfreude beim Jugendclub Treff 72 Ringingen. Foto: Pfister

Beim Ringinger Jugendclub, der sein 50-jähriges Bestehen ausgelassen über mehrere Tage feierte, hatte man allen Grund zur überschäumenden Freude. Und das im ganz wortwörtlichen Sinne. Die Schaumparty war der Hit beim Fest.















Burladingen-Ringingen - Die Schaumparty zu erfinden, war wohl eine der erfolgreichsten Ideen des Ringinger Jugendclubs. Sie findet regelmäßig statt und ist jedes Mal ein Besuchermagnet.

Diesmal gab es aufgrund des Vereinsgeburtstages einmal mehr Grund für überschäumendes Temperament, und dafür, ausgelassen zu Feiern. Bei hohen Temperaturen draußen konnten sich Besucher in den weißen, kühlen Schaumkronen in Becken suhlen. Da kamen den ganzen Tag über mehrere hundert Besucher zusammen bei der Traditionsveranstaltung des Ringinger Jugendclub Treff 72.

Die Kids machten den Anfang

Zur gigantischen Schaumparty trafen sich im Riesenbecken junge und alte Spaßwütige, denn schon am Nachmittags waren die Kinder eingeladen. Die beiden Schaum-kanonen bedeckten den Festplatz, dass es eine wahre Freude war. Viele Kinder wälzten sich im Schaum um sich dann im Pool zu erfrischen.

Schaum- und Stimmungskanonen

Richtig ab ging es dann am Abend. Da waren es mehr als 400 Besucher und zu den Schaumkanonen gesellten sich die Stimmungskanonen, die in diesem Jahr auch ausgelassen das 50-jährige Bestehen des Jugendclubs feierten. Die Organisatoren und die Gäste haben ausgelassen bis in die Nacht hinein gefeiert.