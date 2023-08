1 Ernste Mienen beim Bürgerdialog der Lahrer CDU in Reichenbach (von rechts):die Stadträte Harald Günther und Annette Korn, OB Markus Ibert, Fraktionssprecherin Ilona Rompel und der Bundestagsabgeordnete Yannick Bury. Foto: Schabel

Bei einer Aktion der CDU in Reichenbach waren fast alle Bürger gegen Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt. Sie stören sich auch daran, dass die Temporeduzierung über ihre Köpfe hinweg eingeführt werden soll.









Auch Markus Ibert war – trotz Urlaub – zum Bürgerdialog der Lahrer CDU am Freitagabend auf den Lindenplatz gekommen. Der OB betonte, er sei in erster Linie da, um zuzuhören, sagte aber auch ein paar Worte zu Tempo 30 in den Ortsdurchfahrten von Reichenbach und Kuhbach, das die Stadt im Herbst einführen will.