Zum Schutz der Bürger will die Stadt gegen Verkehrslärm vorgehen und ordnet auf den Durchfahrten in Kuhbach und Reichenbach Tempo 30 an. Zusätzlich will sie ein Nachtfahrverbot für Lkws.

Auf der B 415 in Kuhbach und Reichenbach müssen Autofahrer bald noch mehr Geduld mitbringen: „Zum Schutz der Gesundheit“ will die Stadtverwaltung gegen Verkehrslärm vorgehen und ordnet Tempo 30 an. Zusätzlich wolle sie beim Regierungspräsidium Freiburg zum wiederholten Mal ein Lkw-Nachtfahrverbot beantragen, heißt es in der Mitteilung.

Die Zuständigkeit bei verkehrsrechtlichen Maßnahmen aus Gründen des Lärmschutzes für innerorts angeordnete Geschwindigkeitsbeschränkungen sei auf die Straßenverkehrsbehörde übertragen worden, heißt es. Der bisherige Zustimmungsvorbehalt der Regierungspräsidien entfalle.

Hintergrund sei eine neue Fassung des Kooperationserlasses zur Lärmaktionsplanung, den das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg im Februar 2023 veröffentlicht hat. Lärmschutzmaßnahmen könnten nun eigenständig ergriffen werden – das tut die Stadt nun.

Überschreitung der Lärmwerte

In Kuhbach und Reichenbach bestehe „dringende Handlungsnotwendigkeit“. Deshalb will die Stadt nun losgelöst von der laufenden Fortschreibung des Lärmaktionsplans agieren.

Grundlage dieser Entscheidungen sei eine Verkehrs- und schalltechnische Untersuchung im Auftrag der Stadtverwaltung. Die Ergebnisse der Lärmberechnungen würden eine erhebliche Überschreitung der Lärmwerte entlang der B 415 in beiden Ortsteilen belegen.

„Die Fakten sind eindeutig und erfordern ein entschlossenes Handeln. Wir sind nicht nur gewillt, sondern auch verpflichtet, zum Schutz der betroffenen Bürgerinnen und Bürger einzugreifen“, so Guido Schöneboom, Lahrs Erster Bürgermeister, dem als Dezernent unter anderem die Straßenverkehrsbehörde zugeordnet ist.

Schilder werden ausgetauscht

Deshalb soll jetzt die bestehende Tempo-40-Beschilderung in Kuhbach und Reichenbach durch Tempo-30-Schilder ausgetauscht werden. In Reichenbach werde aus Gründen der Verkehrssicherheit zusätzlich der Bereich bis zur Querungshilfe auf Höhe des Penny-Marktes einbezogen. Die neue Geschwindigkeitsbeschränkung gilt damit in beiden Stadtteilen von Ortstafel zu Ortstafel. „Die Ergebnisse des Fachbüros zeigen, dass die Begrenzung auf Tempo 30 die Lärmbelastung in Kuhbach und Reichenbach deutlich senken wird, ohne dass nennenswerte Verkehrsverlagerungen ins Umland zu erwarten sind“, fasst Baubürgermeister Tilman Petters zusammen.

Aus den Daten gehe zudem hervor, dass selbst mit dem neuen Tempolimit weiterhin Lärmüberschreitungen im gesundheitsgefährdenden Bereich vorliegen würden. „Aus vielen Gesprächen ist uns bekannt, dass die Anwohnerinnen und Anwohner insbesondere unter dem Lärm der Lkws, die nachts durch die beiden Ortsteile fahren, massiv leiden“, sagt Oberbürgermeister Markus Ibert. „Wir werden deshalb beim Regierungspräsidium Freiburg ein weiteres Mal ein Lkw-Nachtfahrverbot für die B 415 in Kuhbach und Reichenbach zeitnah beantragen.“ Aus diesem Grund könnte ein Lkw-Nachtfahrverbot lediglich ergänzend, nicht jedoch vor oder anstelle einer Tempo-30-Regelung in Frage kommen.

Darüber hinaus habe die Stadtverwaltung eine Ergänzung des Lärmgutachtens mit Verkehrsuntersuchung in Auftrag gegeben. Bei einer Vorstellung der vorliegenden Verkehrs- und schalltechnischen Untersuchung beim Regierungspräsidium Freiburg seien alle Beteiligten zum Ergebnis gekommen, auch den Kernstadtabschnitt der B 415– ab der Tiergartenstraße bis zum Ortseingang Kuhbach – zu untersuchen. Bei entsprechenden Ergebnissen wären Tempo 30 und die Beantragung eines Lkw-Nachtfahrverbots dort ebenfalls denkbar.

Für die Anordnung innerörtlicher Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Gründen des Lärmschutzes sei die Straßenverkehrsbehörde zuständig. Unabhängig davon habe die Stadtverwaltung zu der geplanten Maßnahme die Ortschaftsräte von Kuhbach und Reichenbach um deren Stellungnahme gebeten.