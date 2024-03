Einbruch in Kippenheimer Mühlbachhalle

1 Die Polizei bittet um Hinweise für den Unfall in Kippenheim. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Einbruch in die Mühlbachhalle in Kippenheim.









In die Halle in der Schmieheimer Straße wurde zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntagabend 17.10 Uhr eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten nach dem Aufbrechen einer Notausgangstür in das Gebäude und entwendeten mutmaßlich zielgerichtet aus dem unverschlossenen Trainerraum eine Musikanlage sowie einen Kompressor, berichtet die Polizei.