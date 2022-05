1 Das Bild des Tages beim Pokalfinale in Lahr: Soeben ist das vorentscheidende 2:0 für den SV Oberachern gefallen. Ein enttäuschter DJK-Spieler Jonas Schwer im Vordergrund – der Oberligist feiert im Hintergrund mit seinen Fans Foto: Roland Sigwart

Es wurde nichts mit dem Pokalcoup der DJK im Endspiel vor 2075 Zuschauern in Lahr. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit war der Oberligist aus Oberachern einfach dann zu stark und holte verdient erstmals den Verbandspokal.















DJK Donaueschingen – SV Oberachern 0:2 (0:0). In der Aufstellung der DJK Donaueschingen gab es keine Überraschungen. Der lange verletzte Innenverteidiger Hendrik Hölzenbein nahm erst einmal auf der Bank Platz, kam dann ab der 46.Minute für den Gelb-Rot gefährdeten Raphael Künstler ins Spiel.

Die erste Viertelstunde war geprägt von großem gegenseitigen Respekt beider Mannschaften. Doch dann gab es für die rund 350 mitgereisten DJK-Fans das erste Aha-Erlebnis, als Stephan Ohnmacht (15.) mit einem guten Schuss knapp scheiterte.

Donaueschinger verteidigen in der ersten Halbzeit gut

Die weitere erste Halbzeit nahm dann exakt den Verlauf wie erwartet: Oberachern mit mehr Ballbesitz – die Donaueschinger wie gewohnt klar strukturiert in ihrem Spiel gegen den Ball.

Die Torchancen blieben auf beiden Seiten in den ersten 45 Minuten Mangelware. In der 20. Minute war Oberacherns Rachid Gueddin knapp gescheitert – ebenso beim Oberligisten zwei Zeigerumdrehungen später Luca Fritz mit einem Linksschuss. Das Fazit nach dem ersten Durchgang: Der Außenseiter von der Baar hatte seinen Job bis dato sehr gut erledigt – der SV Oberachern war spielerisch hinter den Erwartungen erst einmal zurückgeblieben.

Nach dem Seitenwechsel zeigt der Oberligist sein Potenzial

Mit dem Wiederbeginn traten die Oberacherner das Gaspedal durch. Nach einer guten Chance von Nico Huber (52.) überwand sechs Minuten später der gute SVO-Mittelfeldspieler Rachid Gueddin mit einem satten Schuss aus 14 Metern Distanz den machtlosen DJK-Keeper Robin Karcher zum verdienten 1:0 für den Oberliga-Klub.

Und es kam noch dicker für die Donaueschinger. In der 66. Minute passte Oberacherns Cemal Durmus den Ball von der Grundlinie so stark rein, dass diesen DJK-Abwehrspieler Aaron Mössner nur noch zum 0:2 ins eigene Netz abfälschen konnte. Ab diesem Zeitpunkt war der Underdog leider geschlagen, weil auch die Kräfte bei den warmen Temperaturen im Rückstand schwanden – die Ortenauer hatten noch weitere gute Chancen, um das Endergebnis höher zu gestalten.

Was nach diesem Finale in Lahr bleibt? Ein SV Oberachern, der sich verdient den Pokal schnappte und eine Donaueschinger Mannschaft, die sich im diesjährigen Pokalwettbewerb einen tollen Namen gemacht hat, auch wenn es am Ende nicht zur Überraschung reichte.

Benjamin Gallmann ist "sehr stolz" auf seine Mannschaft

DJK-Trainer Benjamin Gallmann zeigte sich nach dem Schlusspfiff stolz auf seine Mannschaft: "Sie hat eine tolle Mentalität gezeigt und selbst nach dem 0:2 in keiner Phase aufgegeben. Einmal mehr hat sich heute gezeigt, was für einen großartigen Charakter diese Jungs haben. Oberachern ist ein würdiger und verdienter Pokalsieger."

Die Statistik

DJK Donaueschingen: Karcher – Schwer, Schneider, Sarr, Reich (89. Moritz Richter), Ganter, Künstler (46. Hölzenbein), Mößner, Ohnmacht, Wild (73. Colak), Albicker (83. Maximilian Richter).

SV Oberachern: Redl – Fritz, Zwick, Güzelcoban, Durmus, Gueddin, Ambri (84. Barnick), Huber (80. Awell), Leberer, Asam, Ludwig.

Tore: 1:0 Gueddin (58.), 2:0 Eigentor Mössner. (66.).

Schiedsrichter: Hafes Gerspacher (Freiburg).

Zuschauer: 2075.