1 Laut Polizei wird die Sperrung bis in den Mittag andauern (Symbolbild). Foto: imago images/teamwork/Achim Duwentäster

Autofahrer auf der Autobahn 8 müssen am Mittwochmorgen viel Zeit einplanen. Wegen eines Unfalls bei Pforzheim ist die A8 zwischen Stuttgart und Karlsruhe voll gesperrt.















Link kopiert

Pforzheim - Die Autobahn 8 zwischen Stuttgart und Karlsruhe ist infolge eines Unfalls in Fahrtrichtung Karlsruhe voll gesperrt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wird der Verkehr an der Ausfahrt Pforzheim-Süd ausgeleitet. Alle Fahrzeuge, die sich zunächst noch im Bereich zwischen Pforzheim-Süd und -Ost befanden, wurden an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Zu dem Unfall war es gegen 7.30 Uhr gekommen, weil ein Sattelzug im Baustellenbereich bremsen musste. In der Folge verrutsche die Ladung, die dann gegen die Wand der Zugmaschine drückte.

Laut Polizei wird die zur Bergung nötige Sperrung bis in den Mittag andauern. Am Morgen hat sich bereits ein Stau von etwa 13 Kilometer Länge (Stand: 10 Uhr) gebildet.