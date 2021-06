12 Freude pur bei der Schweiz nach dem dramatischen Sieg gegen Frankreich. Foto: AFP/MARKO DJURICA

Es war ein historischer Sieg für die Schweiz bei der EM 2021. Das dramatische Spiel gegen Frankreich riss nicht nur die Fans von den Sitzen – sondern sorgte auch für pure Emotionen beim Reporter.

Stuttgart/Bukarest - In der 75. Minute hätten in der Schweiz vermutlich nicht einmal die kühnsten Optimisten mit einem solchen Ausgang des EM-Achtelfinals gegen Frankreich gerechnet. Doch nach einem nervenaufreibenden Thriller ist es wahr: Die Schweizer Mannschaft holt einen 1:3-Rückstand auf, behält im Elfmeterschießen die Nerven, eliminiert den amtierenden Weltmeister und steht erstmals in ihrer Geschichte im Viertelfinale einer Fußball-Europameisterschaft.

Zuletzt hatte es – gerade in K.o.-Spielen – zahlreiche bittere Niederlagen für die Eidgenossen gegeben. Dies sollte sich in der magischen Nacht von Bukarest ändern. Kein Wunder also, dass nicht nur die Fans diesen historischen Erfolg ausgelassen feierten, sondern auch die TV-Kommentatoren ihren Gefühlen freien Lauf ließen. Sascha Ruefer, langjähriger Reporter beim Schweizer Rundfunk, konnte es ebenfalls kaum glauben – und riss Millionen Zuschauer mit seinem emotionalen Livekommentar aus der rumänischen Hauptstadt mit.

Im Viertelfinale trifft die Schweiz am Freitag (18 Uhr) auf Spanien. Vielleicht gibt es für die Fans der Eidgenossen dann wieder einen Grund zu jubeln.