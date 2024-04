1 Der Oberndorfer Sänger freut sich riesig über den Sieg. Foto: Maiolini

Der Oberndorfer Sänger Damiano Maiolini kann es kaum fassen. Er hat sich bei einem internationalen Schlagerwettbewerb gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Uns erzählt er von seiner Outfit-Panne und wieso nicht nur aus Freude über den Sieg haufenweise Tränen flossen.









„Mama, I made it“, teilte Damiano Maiolini am Sonntagabend überglücklich per Instagram mit. Er hat sich gegen 17 andere Finalisten in Donzdorf (Kreis Göppingen) durchgesetzt und ist damit der Gewinner der Stauferkrone 2024.