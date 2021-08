Sachbeschädigung in Balingen

1 Das Polizeiauto wurde während des Einsatzes mit Flaschen beworfen. (Symbolbild) Foto: Pikrepo

Während eines Polizeieinsatzes wegen eines Körperverletzungsdeliktes ist in der Nacht zum Samstag ein Streifenwagen des Polizeireviers Balingen mit Flaschen beworfen und beschädigt worden.

Balingen - Zunächst waren die Beamten um kurz nach Mitternacht wegen einer gemeldeten Ruhestörung auf einem Privatgrundstück in der Grünewaldstraße im Einsatz. Nachdem sie den Gastgeber einer dort stattfindenden größeren Party zur Ruhe ermahnt hatten, wurde der Polizei gegen 1.20 Uhr eine Körperverletzung bei der Party gemeldet. Während der Anzeigenaufnahme wurde der Streifenwagen von Partygästen mit Flaschen beworfen, so dass Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand.

Hinweise auf die möglichen Täter liegen vor, die Ermittlungen hierzu dauern an. Auf Grund der aufgeheizten Stimmung vor Ort wurde das Polizeirevier Balingen von mehreren Streifen umliegender Polizeireviere unterstützt.