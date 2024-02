Ruthild Gilde sorgt für Ordnung: In der Nagolder Bücherkiste landen auch unappetitliche Dinge

1 In der Bücherkiste lassen sich häufig richtige Schätze finden. Gilde arbeitet dafür, dass das so bleibt. Foto: Jäger

Ruthild Gilde kümmert sich um die Nagolder Bücherkiste. Ihr Engagement ist ihr wichtig, sie macht es gerne – doch immer wieder stößt sie auf unerwünschte, teilweise unappetitliche Beigaben.









Direkt neben dem Pfandautomat im Edeka Rentschler in Nagold steht eine große, robust gezimmerte Holzkiste voller Bücher. Das Konzept basiert darauf, dass Menschen kostenlos an neuen Lesestoff kommen und andere ausgelesene Bücher in die Bücherkiste spenden, anstatt sie auf einem Regal in einer Wohnzimmerecke einstauben zu lassen oder gar wegzuwerfen. Ein Geben und Nehmen, ein schönes sozial-kulturelles Projekt des Stadtseniorenrats, für das Ruthild Gilde die Verantwortung übernommen hat.