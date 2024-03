Russland: Militärflugzeug mit 15 Menschen an Bord stürzt ab

1 Die Transportmaschine stürzte in der Region nordöstlich der russischen Hauptstadt ab. (Symbolbild) Foto: Petrovich12 - Adobe Stock

Zum zweiten Mal in diesem Jahr stürzt ein russisches Militärtransportflugzeug vom Typ Il-76 ab. Im Januar gab Moskau dem ukrainischen Militär die Schuld. Diesmal ist die Ursache noch unklar.









In Russland ist nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums erneut ein Militärtransportflugzeug vom Typ Iljuschin Il-76 abgestürzt - diesmal im Gebiet Iwanowo. An Bord der Maschine seien 15 Menschen gewesen, darunter acht Besatzungsmitglieder und sieben Passagiere, teilte das Ministerium der russischen Agentur Interfax zufolge am Dienstag in Moskau mit. Zum Schicksal der Insassen war zunächst nichts bekannt. Beim Start geriet demnach eins der vier Triebwerke in Brand.