Russland: Menschen trauern trotz Festnahmen weiter um Nawalny

1 Auch in St. Petersburg wurden Menschen festgenommen, die Blumen für Nawalny niedergelegt hatten. Foto: Uncredited/AP/dpa

Spontan äußern Russen in vielen Städten ihre Trauer um den laut Behörden in Haft gestorbenen Kremlgegner Alexej Nawalny. Doch selbst die Würdigung mit Blumen und Kerzen ist in dem Land gefährlich.









Moskau (dpa) – Nach dem Tod des Kremlgegners Alexej Nawalny im Straflager trauern die Menschen in Russland trotz Festnahmen und Drucks der Behörden weiter um den Oppositionellen. In Moskau und anderen Städten räumten Männer in Zivil oder Mitarbeiter der Stadtreinigung spontan errichtete Erinnerungsstätten für den 47-Jährigen, der in Haft in der Polarregion unter ungeklärten Umständen starb. Sie packten Blumen in Mülltüten, sammelten Kerzen und Bilder ein. Medien in vielen Teilen Russlands berichteten am Samstag, dass trotzdem weiter frische Blumen niedergelegt, Kerzen angezündet und Bilder zur Erinnerung an Nawalny aufgestellt wurden.