Russische Invasion: Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

1 Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will mehr Regionen mit "Systemen der elektronischen Kampfführung" ausstatten. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Mit dem Ausbau der Abwehrsysteme will Präsident Selenskyj ukrainische Städte noch besser vor russischen Drohnenangriffen schützen. Die News im Überblick.









Kiew - Nach der Abwehr neuer russischer Drohnenangriffe hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Ausbau der elektronischen Kampfführung in seinem Land angekündigt. "Wir arbeiten daran, die Effektivität unserer mobilen Einsatztruppen zu erhöhen und noch mehr Regionen der Ukraine mit Systemen der elektronischen Kampfführung auszustatten", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Das sei eine der Prioritäten in diesem Jahr.