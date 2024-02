Wann kann man in Rente gehen?

1 Niedersachsen, Laatzen: Ein Schild weist im niedersächsischen Laatzen den Weg zur Deutschen Rentenversicherung Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Das gesetzliche Rentensystem in Deutschland ist derart kompliziert und umfangreich, dass viele mit der Thematik überfordert sind. Wann Sie in Rente gehen können und wie hoch sie ist, erfahren Sie in unserer Übersicht.









In Deutschland gehen die Menschen im Schnitt im Alter von 64,4 Jahren in Rente. Das durchschnittliche Alter stieg nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung (DRV) in Berlin im vergangenen Jahr auf diesen Wert. 2021 waren es noch 64,1 Jahre.