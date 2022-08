2 Ein untypischer Fremdgeruch entweicht bei einer Charge Bio-Mineralwasser Naturell, der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen ruft die Charge zurück. Foto: Bad Dürrheimer Mineralbrunnen

Die Bad Dürrheimer Mineralbrunnen GmbH ruft vorbeugend den Artikel Bad Dürrheimer Bio-Mineralwasser Naturell in der 0,5 Liter PET-Flasche zurück.















Bad Dürrheim - Nach Angaben des Unternehmens ist folgende Charge davon betroffen: Anfangskennzeichnung L 201 und das Mindesthaltbarkeitsdatum 20. Juli 2023. Beim Öffnen der betroffenen Flaschen kann ein unangenehmer, Mineralwasser untypischer Fremdgeruch entweichen. Dieser lässt auf eine fehlerhafte Verpackung schließen. Bad Dürrheimer rät den Verbrauchern vorsichtshalber vom Verzehr der betroffenen Ware ab.

Die Mineralwasserqualität von Bad Dürrheimer Naturell sei über alle anderen Verpackungen hinweg einwandfrei, erklärt das Unternehmen. Der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen bittet die Verbraucher, betroffene Ware bei Ihren Händlern zurückzugeben.

Unterdessen läuft die Suche nach der Ursache auf Hochtouren. Marketingleiter Michael Neuenhagen beschreibt auf Anfrage unserer Redaktion, wie dieser Rückruf zustande kam. Bei den ersten Reklamationen war man noch etwas verhalten, als diese jedoch mehr wurden, zog man die Reißleine und entschloss sich zu dem Rückruf.

Im Labor zur Prüfung

Die ersten Flaschen, die an den Bad Dürrheimer Mineralbrunnen zurückgegeben wurden, kamen auch umgehend ins Labor. Es ist allerdings nicht ganz so einfach die Ursache zu finden, da man nicht genau wisse, nach was man suchen müsse. Der Grund könne in den unterschiedlichsten Arbeitsschritten liegen.

Das Unternehmen sei auch in Kontakt mit den Behörden. "Transparenz ist bei uns wichtig", betont er, aus diesem Grund sei die Rückrufaktion gestartet worden. Neben den Behörden wurden darüber hinaus die Kunden informiert und über die Medien geht die Information an die Verbraucher.

Charge hat rund 10 000 Flaschen

Eine Charge besteht aus rund 10 000 Flaschen, von jeder Abfüllchargen müssen laut Neuenhagen Rückstellmuster aufbewahrt werden. Doch egal ob man die zu Beginn, in der Mitte oder am Schluss der Abfüllung nimmt – dies bedeute noch lange nicht, dass eine Flasche ebenfalls eine fehlerhafte Abfüllung ist. Als zusätzliche Maßnahmen habe man auch die Chargen anderer Abfüllungen geprüft, es trat dabei bis jetzt kein gleicher oder ähnlicher Fehler auf. So ist auch nicht klar, ob jede abgefüllte Flasche der Charge betroffen ist.

Bis wann der Grund für den Rückruf gefunden ist, das kann der Marketingleiter nicht sagen, jedoch werden die Händler und Verbraucher mit größtmöglicher Transparenz informiert.