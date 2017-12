Rückblick Das Jahr 2017 im Kreis Freudenstadt

Urteil im Mordfall Endingen

Höchststrafe für brutalen Mord an Joggerin

Lebenslange Haft wegen besonders schwerer Vergewaltigung und Mordes an Carolin G. in Endingen, so lautet das Urteil des Freiburger Landgerichts für den angeklagten rumänischen Lastwagenfahrer. Nach dem Prozess wird der 40-Jährige auch in Österreich vor Gericht gestellt.