1 Pforzheims OB Peter Boch (rechts, mit Mikrofon) gibt am Sonntag in Brötzingen Einblicke in seine Zeit undercover: Im Hintergrund ist er als der fiktive Charakter „Timo“ in der RTL-Sendung zu sehen – blond und mit Schnauzer. Foto: Ljiljana Berakovic/orzheim

Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch wird dank des Privatsenders RTL zum TV-Star. Nur: Zunächst einmal erkennt ihn überhaupt niemand. Denn Boch ist plötzlich blond mit Schnauzer.









Link kopiert



Erstmals geht ein gewählter Volksvertreter undercover: Peter Boch, Oberbürgermeister der Stadt Pforzheim, hat einen großen Auftritt in der RTL-Sendung „Undercover Boss“. Das Prinzip: Chefs, in der Regeln von Unternehmen, werden verkleidet und arbeiten so unerkannt in ihrer Firma mit. Mehr als 130 000 Menschen leben in der Goldstadt. Nach sechs Jahren im Amt will der ehemalige Polizist Boch herausfinden, wie zufrieden die Menschen in der Pforzheim sind, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.