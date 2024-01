RS-Virus greift um sich: Kinderkliniken im Nordschwarzwald sind zum Teil überlastet

1 Die meisten der RSV-Patienten sind zwischen null und vier Jahre alt Foto: © forma82 - stock.adobe.com

Besonders Säuglinge und Kleinkinder haben im Winter mit heftigen Infektionen der Atemwege zu kämpfen, die das Virus auslöst. Nicht selten müssen die Jüngsten dann stationär aufgenommen, gar beatmet werden. Das bringt Kliniken ans Limit. Auch im Nordschwarzwald ist die Lage ernst.









Kliniken, die am Anschlag sind, nicht genügend Betten für alle Patienten haben: Ein Szenario, das an die Hochphase der Corona-Pandemie erinnert. Doch nun trifft besonders Kinderkliniken eine andere Virus-Welle. Vor allem die Jüngsten haben in der kalten Jahreszeit mit dem RS-Virus, dem Respiratorischen Synzytial-Virus, zu kämpfen.