Prinz Harry feuerte am Sonntag die Spieler des Los Angeles FC beim Heimspiel gegen Lionel Messis Inter Miami kräftig an. Meghan war nicht dabei.

Eingeladen waren beide: Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan. Doch zum Fußballspiel Los Angeles FC gegen Inter Miami kam der 38-jährige Prinz dann alleine. Nur einen Tag zuvor hatten Prinz Harry und seine Frau gemeinsam das Konzert der Sängerin Beyoncé besucht. Mit von der Partie beim Konzert war auch Meghans Mutter Doria Ragland gewesen.

Beim Fußballspiel am Sonntag fieberte der jüngste Sohn des britischen Monarchen Charles III. dagegen ohne seine Ehefrau mit – dafür aber sichtlich ausgelassen. Er hielt seinen Fanschal des Los Angeles FC fest umklammert und feuerte die Mannschaft euphorisch an – genützt hatte es am Ende nichts.

Die kalifornische Mannschaft unterlag mit 1 : 3 im BMO Stadium in Los Angeles Inter Miami (für Inter Miami spielt auch Fußball-Weltmeister Lionel Messi ). Auch wenn die royale Unterstützung nicht geholfen hatte, Spaß scheint der Prinz dennoch gehabt zu haben.