Rottweil - Richtig ausgelassene Stimmung bei der Rottweiler Partynacht am Samstag. Die Besucher feierten bis in die frühen Morgenstunden. Acht Locations, acht DJs, einige Bands und gute Stimmung – die Rottweiler Partynacht war ein Erfolg. So gab es nicht nur in der Stadt, sondern auch im Neckartal großen Andrang. Den Abschluss bildete die After-Show-Party.