1 Bernhard Schönemann auf dem astronomischen Turm des Clementinums im Jahr 2021 mit Sicht über Prag Foto: Titus Schönemann

Chirurg Bernhard Schönemann spricht Suaheli nicht ohne Grund. Doch bisher konnte er sich noch nicht all seine Träume erfüllen – und wird das vermutlich auch nie.















Rottweil - Es ist Sommer und auch die in der Öffentlichkeit bekannten Gesichter Rottweils haben eine Pause verdient. In unserer Serie "Sommerinterview" fragen wir nach, wie sie die Urlaubszeit am liebsten gestalten. Dieses Mal verrät Chirurg Bernhard Schönemann, wieso er zwei Jahre lang Suaheli gelernt hat, für was er gerne mehr Zeit zur Verfügung hätte und wieso er im Urlaub keinen Sport treibt.