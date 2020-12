Rottweiler Fasnet Gschell beim Narrensprung "zum Mitnehmen"

Rottweil - Vor gut 100 Jahren waren sie in jedem Kinderzimmer zu finden: schmuck angemalte Zinnfiguren. Soldaten, Tiere und allerlei anderes Volk gab es da. Heute sind die Figuren nicht nur aus der Mode, sondern bei vielen auch in Vergessenheit geraten. Nicht so bei Tobias, Yannik und Jonas Scheidel, denn in ihren Kinderzimmern gab es Zinnfiguren durchaus, und das, obwohl sie allesamt gerade mal um die 30 Jahre alt sind.