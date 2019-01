Rottweil Wo Können auf Spaß trifft

Das Publikum erfährt, wie die Stücke entstanden sind und welche Ideen dahinter stecken. Mehl bringt dies in sympathischer Weise rüber. Manche Werke seien schlichtweg "Hausaufgaben" in der Studienzeit gewesen, verrät der gebürtige Rottweiler und Wahl-Stuttgarter. So musste Mehl während seines Studiums in New York eine Komposition in Anlehnung an Herbie Hancock’s "Dolphin Dance" schreiben. Herauskam dabei das swingbetonte "Elephants Eye".