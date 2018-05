Rottweil Wieder keimt nach froher Kunde Hoffnung

Kreis Rottweil. (wis). Da gab sich bei einer Gäubahnkonferenz im Rottweiler Rathaus sogar der damalige Bahnchef Rüdiger Grube die Ehre. Während es in der Einladung der Stadt Rottweil zu der Veranstaltung geheißen hatte, dass nun beim Gäubahn-Ausbau der zweite Abschnitt zwischen Rottweil und Neufra anstehe, war schon im Verlauf der Versammlung im Neuen Rathaus schnell klargestellt, dass von einer solchen zügigen Marschroute keine Rede sein kann, wurde von der Bahn doch konstatiert, dass man noch mittendrin sei im Gezerfe um das Vorhaben im Bereich Sulz-Neckarhausen, man sich deshalb nicht auch schon um Planungen für Rottweil-Neufra kümmern könne.

So ging man damals letztlich auch wieder mit wohlfeilen Absichtserklärungen auseinander. Immerhin mit dem Hinweis, dass man bei Sulz-Holzhausen irgendwie schon am Ball sei. Bei großen Vorhaben sei der Weg zur Planfeststellung in Deutschland aber aufwendig und mühsam, trat Grube vor fünf Jahren aber auch gleich wieder aufs Bremspedal, was die Verwirklichung einer schnelleren Strecke zwischen Stuttgart und Zürich durch die Schaffung von Zweigleisigkeit an prekären Stellen betrifft. Sollte wohl auch heißen: Gut Ding will Weile haben.

Nach fünf Jahren gibt es nun immerhin einen Planfeststellungsbeschluss für die erste Maßnahme in Sachen Zweigleisigkeit. Doch Gemach: "Wenn dann irgendwann Klarheit bestehen und das Signal für Ausbauplanungen in den fraglichen Abschnitten auf Grün gestellt werden sollte, gehen weitere fünf Jahre ins Land, bis die ausgesuchten Strecken tatsächlich zweigleisig ertüchtigt sind", konstatierte Grube damals.