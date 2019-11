Rottweil Wie barrierefrei ist die Stadt?

In den vergangenen Jahrzehnten habe man beispielsweise Rampen vor vielen Geschäften und Einrichtungen anbauen lassen, erzählt Hermann. An manchen Stellen konnten die Straßen sogar so angehoben werden, dass Eingangstüren nun ebenerdig sind, sagt er weiter. Die Fußgängerzone sei außerdem inzwischen größtenteils geteert oder glatt gepflastert.

Derzeit gebe es auch eine Info-Broschüre in Form eines Stadtführers, die darüber informiere, welche Gebäude barrierefrei zugänglich sind. "Die wurde 2014 das letzte Mal neu aufgelegt und überarbeitet", erzählt Ruth Gronmayer, Behindertenbeauftragte der Stadt Rottweil. Eine Neuauflage sei vorerst nicht geplant - aus gutem Grund: Eine Internetseite soll die Broschüre ablösen, verrät Gronmayer.

Stadt schafft freiwillig Stelle des Behindertenbeauftragten

Ihre ehrenamtlich Stelle sei übrigens freiwillig von der Stadt Rottweil geschaffen worden, erzählt Gronmayer weiter: "Eigentlich müssen Kommunen keinen Behindertenbeauftragten haben. Das Landes-Behindertengleichstellungsgesetz schreibt das lediglich Landkreisen vor." Dennoch habe sich die Stadt bereits vor 19 Jahren dafür entschieden, ebenfalls ein solches Ehrenamt zu besetzen. Seit 2015 übernimmt Gronmayer diesen Job. Zusätzlich sei Gerhard Winkler, ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Dunningen, Behindertenbeauftragter für den gesamten Landkreis.

Gronmayer ist alles in allem mit der Barrierefreiheit in Rottweil zufrieden: "Klar, zu tun gibt es immer noch viel. Aber es hat sich in den vergangenen Jahren auch schon viel getan."

