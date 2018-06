Rottweil Wichtig ist der Anfangsimpuls

Am Sonntag, 24. Juni, um 15.30 Uhr sprechen aus diesem Anlass Christian Malycha, künstlerischer Leiter des Kunstvereins Reutlingen, und Heiderose Langer, Geschäftsführerin der Kunststiftung Erich Hauser, mit Axel Anklam über seine Ausstellung im Skulpturenpark, seinen Werkbegriff und den Herstellungsprozess seiner Skulpturen. Außerdem wird der mit dem Kunstverein Reutlingen, dem Museum Art.Plus, Donaueschingen und der Kunststiftung Erich Hauser herausgegebene Katalog vorgestellt.

"Wichtig für meine Arbeit ist, dass es immer einen Anfangsimpuls gibt, zum Beispiel ein Gefühl, eine Landschaft oder die Musik. Aber die Formen entwickeln, während ich an ihnen arbeite, eine Eigendynamik. Und um eine Skulptur oder Plastik zu erfassen, muss man den Raum erleben, in dem sie steht", so Axel Anklam.

Er wurde 1971 in Wriezen geboren. Nach einer Ausbildung als Kunstschmied studierte er an der HfkD, Burg Giebichenstein in Halle und anschließend an der Universität der Künste in Berlin.