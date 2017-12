Rottweil Wer schreibt, kommt bei den Mädels gut an

So auch in der Kurzgeschichte "Un détour" ("Ein Umweg"). Sie wird aus der Sicht eines Taxifahrers in Paris erzählt, der zu später Stunde ein Pärchen chauffiert. Nach einem Streit zwischen dem Paar steigt der Mann aus, sie bleibt allein auf dem ­Rücksitz zurück. Schließlich fährt er mit der Frau in die Provence und erfüllt ihr einen Wunsch, den sie ihrem ­Partner gegenüber stets vergeblich geäußert hat. Wie es dann zwischen den Protagonisten weiter geht, lässt Devise offen.

Er nutzt diese und andere Leerstellen, um mit den Schülern ins Gespräch zu kommen. Geschickt bezieht er seine Zuhörer mit ein, geht durch die Reihen und bringt das Publikum dazu, sich in seine Figuren und Handlungsabläufe hineinzudenken – und sich, so oft es geht, auf Französisch zu äußern. Die zunächst auf Deutsch gelesene Kurzgeschichte trägt er noch einmal in seiner Muttersprache vor, lässt die Schüler Teile davon übersetzen und zeigt sich "vachement impressionné" (schwer beeindruckt) von den Fähigkeiten seiner Zuhörer, selbst schwierige Passagen zu verstehen.

"Was, nur noch fünf Minuten?" Am Ende ist Devise über die Kurzweiligkeit seines Programms erstaunt und hätte gern noch mehr Einblicke in sein Werk geboten. Sein Anspruch sei es, so Devise, keine Geschichten zu schreiben, bei denen man sich langweilen könnte. Bei seiner Lesung für das DHG, die Lehrerin Antje Stach federführend organisierte, ist er diesem Anspruch gerecht geworden.