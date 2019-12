Rottweil Weihnachtsmarkt: Bilanz fällt positiv aus

Wie eng die Verbindung der Besatzung der "Rottweil" mit der Stadt Rottweil ist, zeigt sich an einem weiteren Beispiel. Nach der Spendenübergabe wurden Leutnant zur See Daniel Lessing sowie zwei Besatzungsmitglieder von Alfons Kuon in das Dominikaner-Museum geführt. Kuon war schon beim Stapellauf der in Kiel stationierten "Rottweil" mit dabei und auch im vergangenen Jahr, als das Boot Jubiläum feierte. In der Sammlung Dursch steht neben vielen anderen eine Statue des Heiligen Antonius, für deren Restaurierung die Besatzung der "Rottweil" eine Patenschaft übernommen hatte. Heute ist das Minentauchereinsatzboot mit anderen auf der Gedenktafel gelistet.

Aussteller bezeichnen Markt als erfolgreich

Insgesamt wird der Rottweiler Weihnachtsmarkt von den meisten Ausstellern als erfolgreich bezeichnet. Naturgemäß war die Frequenz der Gäste nachmittags oder nach Anbruch der Dunkelheit am größten, denn dann konnte der Weihnachtsmarkt mit seiner Beleuchtung sein ganzes Potenzial entfalten. Zeitweise war am Abend auf der oberen Hauptstraße fast kein Durchkommen mehr.

Das musikalische Angebot, insbesondere der Auftritt der Rottweiler Musikgruppe The Mantics, sei sehr gut gewesen, so Michaela Häsler, die mit Ehemann und Sohn am Samstag noch einmal den Weihnachtsmarkt besuchte. Als sehr gut wurde von den Familien Roth und Lang am Samstag kurz vor Mittag auch die überdachte und windgeschützte Holzhütte mit gemütlichen Sitzgelegenheiten und zusätzlichen Stehtischen beurteilt, die ebenfalls mit Lichterketten und Beleuchtung behagliches Ambiente verströmte, während es draußen jämmerlich regnete. Sie hatten Verwandte aus Prag und aus Luzern dabei, die sich die Laune nicht verderben ließen.

Verbesserungspotenzial sehen die Besucher weniger am Weihnachtsmarkt selbst: Unter der Woche tue man sich manchmal schwer, wenn man von Auswärtigen nach einer Gastwirtschaft zum Essen gefragt werde. Oder wenn man am Sonntag nach einem Spaziergang ein geeignetes Café zur Einkehr auf ein Stück Kuchen suche.