Rottweil Weihnachtsbaum über Nacht plötzlich kahl

"Übler geht es nicht", sagt Ortsvorsteher Mager. Es sei schwer vorstellbar, wer so was machen könnte. "Die üblen Zeitgenossen müssen mitten in der Nacht mit einer Handsäge unterwegs gewesen sein, um ihre Genugtuung auszuleben", vermutet Mager. Der Vorfall werde wird nun zur Anzeige gebracht.