Rottweil Wehr meistert "Horrorszenario" mit Bravour

Rottweil. Die Gesamtfeuerwehr Rottweil meisterte am Samstagnachmittag unter den Augen unzähliger Zaungäste ihre Jahreshauptübung an der Helios-Klinik. Alles lief reibungslos. Nicht nur für jeden Feuerwehrmann dürfte eine solche Alarmierung ein Horrorszenario sein, auch für die Klinik wäre es "schrecklich", wie Helios-Pressesprecherin Andrea Schmider betonte. "Wir sind froh, dass wir solch ein Szenario hier mal durchspielen können, denn dann sehen wir, wo es bei uns noch Defizite gibt", erklärt sie, während die ersten Atemschutzgeräteträger an ihr vorbeirennen.

Um 14.30 Uhr wurde die Feuerwehr über die Leitstelle zu einem Brandmeldealarm in die Klinik gerufen. Über eine Nebelmaschine wurden die Rauchmelder der Station ausgelöst. "Wir haben das ganz real nachgestellt, da wir auch sehen wollten, ob die Rauchmelder auslösen", informiert Stadtbrandmeister Frank Müller. Kurz nach Eintreffen des ersten Fahrzeugs habe man die Alarmstufe erhöht, um weitere Einsatzkräfte nachzufordern, kurz darauf lautete die Ansage "Gebäudebrand", was den Gesamtalarm zur Folge hatte. Und so rückten 135 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit insgesamt 20 Fahrzeugen an, zudem das Deutsche Rote Kreuz. Auch die Werkfeuerwehr des Vinzenz-von-Paul-Hospitals war vor Ort und unterstützte mit entsprechenden Brandschutzvorhängen für die überbreiten Krankenhaustüren und Knowhow, denn sie kennen sich im Klinikalltag bestens aus.

Eine derzeit leer stehende Station hatte Andrea Schmider im Vorfeld für die Übung vorbereiten lassen. In den Betten liegen vermeintliche Patienten – alles Mimen von Jugendfeuerwehr und Rotem Kreuz. Sie lassen sich von den Atemschutzgeräteträgern aus dem Gebäude bringen. Wer aufstehen kann, der wird über den Balkon per Drehleiter gerettet, die übrigen per Bett oder Rollstuhl durch das Gebäude.