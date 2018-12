Rottweil Warmer Empfang für neuen Münster-Pfarrer

In seinen ersten Worten an die Gemeinde sprach Weber von der Freude über die frohe Botschaft der Heiligen Schrift. Früher hätten Glaube und Freude in der Kirche nicht so recht zusammengepasst. Freude sei aber die Kennkarte des Christen. Dieser Begriff komme mehr als 300 Mal in der Bibel vor. Es gelte die Gewissheit, dass man an Gott nicht verzweifeln müsse, denn er gehe den Weg mit. Deshalb sollten Christen Freude ausstrahlen in die Welt.

Er liebe die Traditionen und das Brauchtum in Rottweil, so Weber. Deshalb passe das Wort von Otto Wolf im Narrenmarsch durchaus zum heutigen Evangelium: "’s gibt noch ne Freude im Leide – Kopf hoch."

Pfarrer Rieger übernahm die Moderation der Grußworte. Der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates von Heilig-Kreuz, Bernd Garten, begrüßte den neuen Pfarrer und erzählte, dass Timo Weber in seiner Rottweiler Zeit im Münsterchor gesungen habe und an der Fasnet im Kleidle d’Stadt nab gegangen sei.

Für die evangelische Kirchengemeinde sprach Eva-Maria Krause zum neuen Pfarrer. Sie wünschte ihm behütete Wege und lobte das gute ökumenische Miteinander in Rottweil. Oberbürgermeister Ralf Broß ging auf die gemeinsame Arbeit von Kirche und Rathaus ein, etwa bei den Kindergärten. Die kirchlichen Chöre gehörten mit ihren Konzerten fest zum kulturellen Angebot der Stadt. Weber sei in eine Stadt gekommen, die nicht in der Reichsstadtzeit verharre, sondern modern und aufgeschlossen sei.

Zum Schluss sang die Gemeinde auf Wunsch des neuen Pfarrers das Rottweiler Marienlied. Die zweite Strophe war für diesen besonderen Anlass von Wolfgang Weis für Chor und Bläser arrangiert worden. Zum Auszug erklang das Stück "Grand Choeur Dialogue" von Eugène Gigout, gespielt von Wolfgang Weis an der Orgel im Dialog mit dem Bläserquartett der Stadtkapelle Rottweil mit Volker Braun, Georg Bacher, Leo Erath und Simon Schellhorn. Die Stadtkapelle Rottweil empfing die Gottesdienstbesucher mit einem Ständchen auf dem Münsterplatz und geleitete dann die Gäste hinunter ins Konvikt, wo Gelegenheit bestand, Pfarrer Timo Weber kennen zu lernen und mit ihm ins Gespräch zu kommen.