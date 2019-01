Rottweil Waldorfschule weckt großes Interesse

Rottweil. Strahlende Gesichter, wohin man auch schaute. "Wir sind mit dem Besuch mehr als zufrieden", betonte Bettina Weigl, die die Gäste am Eingang in Empfang nahm. Auch Ulrike Ott-Probst, Vorstandsmitglied, Lehrerin und Mitglied im Lenkungskreis, wertete das große Interesse als Bestätigung der Waldorfarbeit. Vor allem, dass das Interesse so weit über die Stadtgrenzen hinaus reiche, freute die Verantwortlichen sehr.

In den Klassenzimmern gab es Bälle, Flötenbeutel, Einkaufsnetze, Kissen und andere Schmuckstücke aus dem Handarbeitsunterricht der unteren Klassen zu bestaunen, aber auch die Hefte der Schüler schauten sich die Besucher an. Zudem standen die Lehrer für Fragen bereit.

Gut besucht waren auch die Angebote des offenen Unterrichts, bei denen künftige Waldorfeltern Einblicke in die Unterrichtsgestaltung gewinnen konnten. Für die Kinder gab es ein Kreativangebot, sie durften Masken mit Farben und Federn gestalten. Zudem verweilten die Besucher im Waldorfcafé, stärkten sich und kamen mit Waldorfeltern ins Gespräch.