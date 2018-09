Rottweil. Am Dienstag hat ein 25-jähriger Vito-Fahrer gegen 17.10 Uhr an der Einmündung von der Klippenenckstraße in die Lupfenstraße einen Ford übersehen, weshalb es zum Unfall gekommen ist. Der 25-Jährige wollte an der Einmündung von der Klippeneckstraße nach rechts in die Lupfen­straße abbiegen. Hierbei übersah er die 80-jährige Fahrerin, die in Richtung der Heerstraße unterwegs war. Durch den Zusammenprall der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro, so die Polizei. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.