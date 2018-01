Rottweil Von Dietrich lernen, heißt siegen lernen

Kreis Rottweil. Den Coup mit Mario Gomez dürfte auch mitbekommen haben, wer sich nicht zum Kreis der eingefleischten VfB-Fans zählt. Die Rückkehr des Stürmerstars an den Wasen wird in Verein und Fanszene immer noch gefeiert. Aber um über Gomez zu sprechen, dafür kommt VfB-Präsident Dietrich am Freitagabend nicht nach Rottweil zum traditionellen Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbands. Zumindest nicht nur. Dietrichs Thema lautet: "Sport. Integration. Erfolg. Was unsere Gesellschaft zusammenhält."

Was die CDU im Kreis mit Stefan Teufel an der Spitze dazu bewogen haben mag, Dietrich einzuladen? Nun, der VfB-Präsident gilt als Macher und Antreiber, so Teufel in der Ankündigung des Abends. Nicht nur im Fußball. Auch als Projektsprecher von Stuttgart 21 zeigte der Unternehmer Profil. Schnelle Auffassungsgabe, klar in der Analyse, deutlich in der Aussage. Das ist Dietrich auch als Präsident des Fußball-Erstligisten. So einen könnte man in der Politik gut gebrauchen, mag sich vielleicht der eine oder andere in der Stadthalle gedacht haben. Möglicherweise auch Volker Kauder, der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag. Denn das mit dem Machen ist in Berlin gerade so eine Sache. Die Parteien tun sich sichtlich schwer, eine neue Regierung auf die Beine zu stellen. Und das seit Monaten. Jetzt soll es zu einer Neuauflage der Großen Koalition kommen. Am Sonntag wissen wir mehr.

Beim Fußball geht es zügiger zu. Zumindest beim VfB, jetzt, da Macher Dietrich das Ruder übernommen hat. Davor, so der Präsident, habe sich der Verein jahrelang in einer Abwärtsspirale befunden. Mit dem Abstieg als Endpunkt. Also: Was läuft jetzt anders, was läuft besser?