Rottweil Unschöne Szenen zwischen Rad- und Autofahrern

Die gleiche Regelung gelte beispielsweise auch in der Predigerstraße, der Ritterstraße, der Fritz-Osterburg-Straße und in den Quartieren in der historischen Innenstadt.

Nicht zuletzt im zurückliegenden Wahlkampf war das Thema Radfahren in der Stadt verstärkt Thema. Der Arbeitskreis Radkultur bemüht sich seit langem um eine Verbesserung der Situation für die Radfahrer und hat in einer groß anlegten Umfrage Schwachstellen ausfindig gemacht.

Wir haben bei der Stadt nachgefragt, welche konkrete Maßnahmen "pro Rad" denn nun derzeit angedacht oder in der Umsetzung sind?

Die Verwaltung führt an, dass in der Tuttlinger Straße (zwischen Hotel Bären und Kreuzung Lindenstraße) ein Fahrradschutzstreifen markiert wird (zusätzlich zum bestehenden Schutzstreifen stadtauswärts Richtung Saline beziehungsweise stadteinwärts in Richtung Römerbad), sowie auch in der Eisenbahnstraße (ab dem Kreisel Bahnhofstraße bis zur Ruhe-Christi-Straße) auf den bergaufwärts führenden Streckenabschnitten

"Darüber hinaus erarbeiten wir derzeit ein umfassendes Mobilitätskonzept für die Stadt Rottweil, um die Verkehrsplanung auf eine breite und zukunftsorientierte Basis stellen zu können. In diesem Rahmen ist auch eine Verbesserung des Radwegenetzes vorgesehen."

Der so genannte Angebotsstreifen für Radfahrer wird von Seiten der Stadtverwaltung nach mehrjähriger Erfahrung "sehr positiv" gesehen, "denn dieser bietet einen zusätzlichen Schutz für Radfahrer, vor allem wenn bauliche Lösungen nicht umgesetzt werden können".

Allerdings betont die Verwaltung, dass es sich in der 20er-Zone in der Innenstadt nicht um Angebotsstreifen handle – wovon viele Verkehrsteilnehmer ausgehen –, sondern vielmehr um eine "optische Verengung" der Fahrbahn. "Hier soll und darf der Radfahrer mit dem Verkehr mitfließen." Die Theorie ist hier das eine, die Praxis das andere. So ist täglich zu beobachten, dass die "optische Verengung" weiter für viel Verwirrung sorgt – nicht nur bei auswärtigen Radlern, sondern durchaus auch bei Einheimischen. Flüche sind an der Tagesordnung, so wie in dieser Woche beobachtet: Ein Auto steht, sich im Stop-and-Go stadtauswärts bewegend, mit zwei Rädern auf der "optischen Verengung", als sich von hinten fluchend ein Radfahrer nähert: "Geh auf die Seite du Idiot, das ist ein Radweg." Ist es eben – zum Leidwesen etlicher Radler – nicht.