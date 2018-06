Rottweil. Gleich zwei Unfälle gab es am Montag in der Nägelesgrabenstraße: Am Vormittag stürzte ein älterer Rollerfahrer, am Nachmittag wurde ein Kind mit seinem Fahrrad von einem Auto touchiert. Beide wurden leicht verletzt. Kurz nach 10 Uhr war ein 70-jähriger Mann mit seinem Motorroller in Richtung Kriegsdamm unterwegs. Am Culinara-Kreisel wollte er laut Polizeimitteilung auf den Gehweg fahren. Dabei stürzte er und verletzte sich am rechten Arm. Er kam zur Untersuchung in die Helios-Klinik. An dem Roller entstand Schaden in Höhe von zirka 300 Euro. Am späten Nachmittag fuhr eine Autofahrerin mit ihrem Ford Fiesta aus dem Kreisverkehr am Parkplatz Stadtmitte Richtung Nägelesgrabenstraße. Weil ein Kind mit Fahrrad über die Straße wollte, hielt sie an. Beim Anfahren übersah sie ein zweites Kind, das dem ersten Kind hinterherfuhr. Die 81-Jährige touchierte das Fahrrad, das Kind stürzte. Folgen waren kleinere Schürfwunden. Es entstand geringer Sachschaden. Das leicht verletze Kind wurde zur Untersuchung ins Rottweiler Krankenhaus gebracht.