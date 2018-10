Rottweil (apf). Wegen Kanalarbeiten muss die Marxstraße in Rottweil von Montag, 29. Oktober, bis voraussichtlich Samstag, 3. November, voll gesperrt werden. Eine Mitteilung, so notwendig sie auch sein mag, die unwiderruflich einen Nachruf rechtfertigt. Zwar ist die Marxstraße schon lange nicht mehr mit einem jungfräulichen Belag gesegnet, aber Erfahrungswerte in anderen Ecken der Stadt lassen ihre Zukunft voraussagen. Es wird welliger, holpriger, unebener. Unrühmliche Beispiele: der Straßenabschnitt Richtung Zimmern auf Höhe der Krankenhausstraße. Oder und vor allem die Tannstraße. Das Gefühl, Auto zu fahren wie auf einem Sofa sitzend, verschwand, nachdem das unterirdische Tun beendet war und überirdisch ein unterirdischer Flickenteppich hinterlassen wurde.