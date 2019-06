Rottweil Trickbetrug: Polizei sucht Beweise am Friedrichsplatz

Eine andernorts festgenomme Frau, die mit einer Betrugsmasche in Verbindung stehen soll, hat laut Angaben der Polizei-Pressestelle in Tuttlingen für einige Zeit in einer Wohnung am Rottweiler Friedrichsplatz gewohnt. Auf richterliche Anordnung hin rückten die Beamten bereits am Montag erstmals an, um die Räume zu durchsuchen. Man habe jedoch niemand angetroffen, so die Angaben der Polizei. Bei einem abermaligen Besuch am Dienstag gelangten die Beamten dann in die betreffende Wohnung.

Über das Ergebnis der Durchsuchung ist derzeit nichts bekannt.