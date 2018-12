Rottweil Traumberuf steht fest: Bauer

Tapete und Bettwäsche: überall Bulldogs

Sie alle eint die große Leidenschaft für Traktoren. Rouven ist gerne mit seinem Opa unterwegs. Der hat selbst mehrere Schlepper und ist zudem Vorsitzender des Museumsvereins Dietersweiler, der alle zwei Jahre ein Schleppertreffen veranstaltet. Friedrich Wolf ist beim Besuch in Rottweil beeindruckt, wie sich die Technik bei den Traktoren weiterentwickelt hat. Sein Enkel kommt gerade mit einem großen Lächeln von der Fahrt zurück.

Bei Ben Eberwein zieren Traktoren sogar die Tapeten in seinem Zimmer daheim in Talheim. Klar, dass er nur in Traktor-Bettwäsche schläft und in Rottweil nun auch einen Bulldog-Pulli trägt. Bei Ben drehte sich schon immer alles um Traktoren, sagt seine Mutter. Seine Sammlung bestehe derzeit aus fünf Spielzeugtraktoren, einem Mähdrescher und Anhängern. Der "Fendt 1050 Vario" beeindruckt ihn, weil er so groß ist. Bens Erwartungen wurden voll erfüllt: "Es war ganz toll, von so weit oben die Straße zu sehen." Jetzt will Ben Bauer werden. Erfahrung hat er schon. Seine beiden Opas haben Traktoren, und so war Ben schon mehrmals im Wald oder bei der Kartoffelernte dabei. Auch sein Bruder ist vom "Fendt" überwältigt. Timo wollte ja eigentlich Feuerwehrmann werden, jetzt will er mit seinem Bruder einen Bauernhof übernehmen. Bens Freund Leandro kennt sich ebenfalls mit der Landwirtschaft aus. Bei ihm daheim gibt es vier Traktoren und einen Mähdrescher.

In der Werkstatt haben Regionalleiter Edelmann und sein Team noch Überraschungen parat: Kalender, Prospekte und Schlüsselanhänger mit dem "Fendt". Und noch einmal leuchten Kinderaugen.