Rottweil Towerrun: Der Schnellste benötigt 6:56 Minuten

Rottweil - So etwas hat der Testturm in Rottweil noch nie erlebt: Beim "Towerrun" mit seinen 1390 Stufen nach oben geben alle Teilnehmer das Maximum – bis zu völligen Erschöpfung. Selbst Eliteläufer Christian Riedl - mit sagenhaften 6:56 Minuten der bislang Schnellste - kommt an seine Grenzen. Seine Taktik: "Ich habe mich aufs Ziel fokussiert und die Schmerzen in den Beinen und das ziehen in der Lunge ignoriert."