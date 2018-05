Rottweil Theorie, Praxis und viel Liebe zum Streuobst

In Deißlingen-Lauffen stand nun die Veredelung von Obstbäumen auf dem Programm. Seit November dauert bereits der Lehrgang zum Obst- und Gartenbaufachwart. In mehr als 100 Stunden mit Theorie und Praxis werden die Teilnehmer auf die schriftliche und mündliche Prüfung vorbereitet. Der Lehrgang, der sich an landeseinheitlichen Kriterien orientiert, fand im Rottweiler Kreisgebiet zum fünften Mal statt. Bislang wurden 120 Obst- und Gartenfachwarte ausgebildet, die auch als wichtige Multiplikatoren wirken sollen bei der Bewahrung des wertvollen Streuobstbestandes in den heimischen Gefilden. In diesem Jahr waren es auch viele junge Teilnehmer, was Peter Keller sehr freute.

Zur Veredelung von Obstbäumen erläuterte Peter Keller die unterschiedlichen Techniken, bevor die Teilnehmer selbst Hand anlegten an Bäumen einer Obstbaumwiese, die vom Freundeskreis NATUR:kultur aus Lauffen betreut wird. Mit einer Kräuterwanderung sowie dem Sommerschnitt von Obstbäumen und einer Lehrfahrt wird die Ausbildung fortgeführt.