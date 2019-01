Rottweil/Stuttgart Kretschmann sucht neuen Landes-Slogan

Spruch bleibt erhalten

Ganz verschwinden wird der Spruch aber nicht, gibt der Chef des Landesmarketings, Thomas Bürger aus dem Staatsministerium in Stuttgart, Entwarnung. "Im deutschsprachigen Raum bleibt der Slogan, nur international suchen wir etwas Neues", sagt der Marketing-Mann des Landes.

Das werde aber in Zusammenarbeit mit einer Agentur geschehen, denn der neue internationale Spruch müsse ja sowohl in Spanien als auch in Südamerika zünden. Außerdem dürfe er keine negative Assoziationen wecken, was wiederum länderspezifisch unterschiedlich sei. "Da müssen wir den professionellen Weg gehen", betont Bürger.

Nichtsdestotrotz kommen täglich zahlreiche Vorschläge der Bürger ins Staatsministerium geflattert. "Das Engagement der Menschen ist rührend, das freut uns wirklich." Doch ob am Ende eine Einsendungen das Rennen macht, sei fraglich, so Bürger.

Für Rottweils OB Broß ist aber eines jetzt schon klar: "Man sieht ja schon, dass die Initiative wirkt und darüber diskutiert wird. Prinzipiell finde ich es schon gut, dass man sich Gedanken macht, wie man da was verbessern kann." Wann der neue Spruch steht? Das weiß auch der Landesmarketingchef nicht. Der Prozess laufe gerade erst an.