Rottweil Streit um falsches Parken eskaliert

Rottweil - Er soll mehrfach ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen Auto gefahren sein und einen anderen Verkehrsteilnehmer mit einer Waffe bedroht haben: Am Landgericht in Rottweil wird am Dienstag, 26. Mai, ab 14 Uhr in Saal 114 gegen einen 26-jährigen Angeklagten wegen verschiedener Straftaten im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr verhandelt.