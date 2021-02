1 Ein schöner Anblick: Der Storch auf der Auferstehung-Christi-Kirche ist wieder da. Foto: Hildebrand Foto: Schwarzwälder Bote

Natur: Warten auf die andere Hälfte

Rottweil (hil). In den Gärten blühen die Krokusse und auf dem Turm der Auferstehung-Christi Kirche steht seit Ende vergangener Woche der Storch im Nest und wartet auf Storch Nummer zwei.

Es dürfte sich um einen Altstorch handeln, der schon im zurückliegenden Jahr hier brütete. Die Jungen aus der letzten Brut konnten nämlich wegen der Höhe des Turms nicht beringt werden und dieser Storch trägt einen Ring. Der Storchenbeauftragte Manfred Bartler wird in nächster Zeit den Ring ablesen. Dann weiß er genau, um welchen Storch es sich handelt.

Was viele nicht wissen: Unsere Störche fliegen als sogenannte "Westzügler" im Winter nur noch bis Südfrankreich oder Spanien, nur wenige überqueren die Straße von Gibraltar und fliegen nach Marokko, wie Bartler erklärt.

Weg ist gar nicht so weit

Die "Ostzügler" aus dem Norden fliegen über die Türkei in den Süden. Manche der Störche seien sogar so faul oder lernfähig, dass sie sich bereits in Salem und in Radolfzell am Bodensee in den Gehegen niederlassen und durch den Winter futtern. So sparen sie den Weg in den Süden.