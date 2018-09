Rottweil Starke Zeichen für sanfteren Weg

Kreis Rottweil. Zu Handlungsweisen und Strategien in Bezug auf den Energieverbrauch lässt sich der Landkreis Rottweil seit geraumer Zeit auf den Prüfstand stellen, um beim EEA positiv zertifiziert zu werden. Das gelingt auch in zunehmender Weise. Bei den für das Testat erforderlichen Hausaufgaben gibt es vielfach beachtlich gute Note. Jetzt wird sogar eine Versetzung in die Gold-Kategorie angestrebt, was bisher nur ganz wenige kommunale Teilnehmer geschafft haben.

Das Spektrum an zu bewertenden Aktivitäten reicht von der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude bis zur Kommunikation und Kooperation mit der Bevölkerung. Dass Stichworte wie Versorgung, Entsorgung, Mobilität sowie Entwicklungsplanung und Raumordnung zum Kriterienkatalog gehören, dürfte ebenfalls nicht überraschen.

Mit Peter Küppers, dem früheren Chef der ENRW, Rolf Halter von der Energieagentur des Landkreises sowie dem seit diesem Jahr beim Landratsamt amtierenden Klimaschutzmanager Roland Stolarczyk sind im Kreis-Auftrag drei Protagonisten im Ring, die nicht zuletzt mit Blick auf die Energieverbrauchsbilanz wichtige Fingerzeige für ein ressourcenschonendes Wirtschaften geben. Diese Handreichung ist gleichermaßen für politische Entscheidungsträger, Unternehmen und private Haushalte gedacht.