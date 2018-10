Rottweil Stadtgraben: Anwohner ärgern sich über Lärm

Der Kapuziner ist eine Erfolgsgeschichte. Hochzeiten, Konzerte, Geburtstage, Vorträge – wer in Rottweil Räume sucht, wird im Kapuziner fündig. An nahezu allen Wochenenden zwischen Februar und Oktober herrscht in Sonnensaal, Refektorium oder Kutschenhaus Betrieb – ein Erfolg, der auch den Betreibern – der Bruderhausdiakonie – zuzuschreiben ist. Die Kehrseite bekommen die Anwohner zu spüren.

Nerven liegen blank

Vor allem bei den betroffenen Anwohnern im Stadtgraben liegen in manchen Nächten die Nerven blank: laute Musik, lautes Gegröle und Betrunkene, die an Garagentore pinkeln. An Schlaf ist dann kaum zu denken, vor allem nicht, wenn man kleine Kinder hat. Wer seinem Ärger Luft macht und die nächtlichen Störer rügt, muss sich dann auch noch Unflätigkeiten anhören, die zum Teil gehörig unter die Gürtellinie gehen, wie eine Anwohnerin gegenüber dem Schwarzwälder Boten erzählt.