Rottweil Stadt will Kindergartengebühren erhöhen

Wie die Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten Madeleine Schmid in der Sitzungsvorlage aufzeigt, steigt der Bedarf an Betreuungsplätzen in Rottweil in allen Bereichen weiter deutlich an. Im Ü3-Bereich sei man mit insgesamt 941 Plätzen momentan noch gut aufgestellt und könne im Juli 2020 wieder einen Überhang ausweisen. Alle Einrichtungen kämen jedoch an ihre Kapazitätsgrenzen – und der Bedarf nach Ganztagesbetreuungsplätzen steige tendenziell. Zeitgleich würde von den Eltern die Ausweitung von verlängerten Öffnungszeiten gefordert.

Auch der ab 2020/21 vorgezogene Stichtag zum Schulbeginn müsse berücksichtigt werden. Dadurch bleiben in den folgenden Kindergartenjahren mehr Kinder in den Kindergärten zurück.