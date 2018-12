Rottweil Spitalhöhe: Kindergarten muss zweigeschossig werden

Durch die zwei Geschosse wird ein Aufzug nötig, außerdem ist ein Balkon geplant, der dann gleich als zweiter Fluchtweg dienen soll. Beide Punkte sorgten für Nachfragen im Gremium. Jürgen Mehl (SPD) meldete Sicherheitsbedenken an, Karl-Heinz Weiss (FWV) bemängelte, dass ein Aufzug die Maßnahme verteuere. Auch sein Fraktionskollege Hermann Breucha sah die Zweigeschossigkeit als Problem und schlug vor, das Gebäude tiefer zu legen und die Hanglage für einen zweiten Eingang direkt ins Obergeschoss zu nutzen. Dies mache angesichts des geringen Gefälles wenig Sinn, argumentierte Hochbauamtsleiter Erik Fiss. Außerdem, so Lothar Huber, würden damit zwei getrennte Bereiche geschaffen, was wohl kaum mit den offenen Kindergartenkonzept vereinbar sei.