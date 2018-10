Rottweil Spaß für alle Sinne

Rottweil. Während der landesweiten Frederickwoche zur Leseförderung hat die Stadtbücherei Rottweil so einiges an spannenden Geschichten für Kinder und Jugendliche geboten. Der Autor Frank Schwieger las am Dienstag vor 60 Schülern der Konrad-Witz-Schule und der Grundschule Böhringen aus seinem Sagenschatz "Ich, Zeus, und die Götter vom Olymp". Dabei kamen Sagengestalten wie Achilles und Hermes zu Wort.