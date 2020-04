Rottweil/Spaichingen 26-Jähriger überholt mehrfach riskant auf B 14

So scherte der junge Mann auf seiner Fahrt in Richtung Spaichingen gegen 17.40 Uhr etwa auf Höhe der Abzweigung Neufra/Wellendingen trotz nahendem Gegenverkehr zum Überholen aus. Um einen Unfall zu verhindern und den überholenden Mercedes noch vor dem nahenden Gegenverkehr wieder einscheren zu lassen, mussten sowohl der Entgegenkommende als auch zwei in Richtung Spaichingen Fahrende stark abbremsen.